Pago spiega perché non torna con Serena Enardu, la ex guarda la tv e piange: “Una tortura”



“Vorrei tornare con lei ma non voglio dovermene pentire” ha confessato Pago a Paola Di Benedetto nella Casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno commosso Serena Enardu, che si è sciolta in lacrime in una storia caricata su Instagram: “È una tortura guardarlo e non poter parlare. Non lo guardo più”.

