Pamela Anderson sposa il produttore Jon Peters, il loro primo appuntamento 30 anni fa



L’icona di bellezza degli anni ’90 si è sposata in segreto con il produttore americano Jon Peters a Miami, lo scorso 20 gennaio. Si sono conosciuti oltre 30 anni fa ai tempi di Bay Watch, ma allora per l’attrice era troppa differenza di età. Per Pamela Anderson si tratta del quinto matrimonio, dopo le nozze con Tommy Lee, Kid Rock e due volte con Rick Solomon. Finita la relazione con Julian Assange, l’attrice per un periodo ha frequentato il calciatore francese Adil Rami e lo ha accusato di violenze.

