Paolo Del Debbio abbandona Dritto e rovescio a metà puntata: “Non riesco a stare in piedi”



Nel corso della puntata di Dritto e rovescio in onda giovedì 16 gennaio, il conduttore è stato costretto a lasciare la trasmissione dopo circa due ore, per un problema alla gamba. Del Debbio ha ammesso di faticare a stare in piedi e per il resto dell’appuntamento è stato sostituito dal collega Marcello Vinonuovo.

