Parla Yassin, il 17enne citofonato: “Salvini togli il video, non sono uno spacciatore”



L’intervista di Cathy La Torre al 17enne che ieri a Bologna ha ricevuto la citofonata di Matteo Salvini: “Yassin è italiano, figlio di un matrimonio misto. Non spaccia e vuole solo vivere la sua vita. Ma da ieri, per tanti, è solo ‘Yassin lo spacciatore’. Perché un ex Ministro dell’Interno ha citofonato a casa sua chiedendogli ‘lei è uno spacciatore’.

