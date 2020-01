Parma, infortunio Inglese: lesione alla coscia, nuovo lungo stop



Brutte notizie per il Parma. Nuovo lungo stop all’orizzonte per Roberto Inglese, finito ko nel corso dell’ultimo match di Serie A contro la Juventus. Il club ducale ha pubblicato sul suo sito il report sull’infortunio del centravanti che ha rimediato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Un problema che potrebbe costringerlo ai box per un periodo di circa due mesi.

