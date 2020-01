Parma, infortunio per Dejan Kulusevski: lesione muscolare di primo grado



Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro e questo infortunio rischia di tenere il centrocampista svedese lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. Brutte notizie per il Parma, in piena lotta per un posto in zona Europa League, il giorno dopo la vittoria sull’Udinese.

Continua a leggere



Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro e questo infortunio rischia di tenere il centrocampista svedese lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. Brutte notizie per il Parma, in piena lotta per un posto in zona Europa League, il giorno dopo la vittoria sull’Udinese.

Continua a leggere

Continua a leggere