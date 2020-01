Parma, ragazza ricoverata per meningite pneumococcica: “Forma non contagiosa”



Un caso di meningite non contagiosa ha colpito una ragazza attualmente ricoverata nel reparto di Pediatria generale e d’Urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma. Non vi è nessun rischio di contagio e non è necessario effettuare alcun tipo di profilassi sanitaria per chi ha avuto contatti con la paziente.

