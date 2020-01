Pensioni, la proposta di Tridico: “Fondo integrativo gestito dall’Inps per giovani precari e donne”



Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico pensa a un fondo pubblico per integrare le pensioni di giovani precari e donne, i cui assegni rischiano di essere troppo bassi. La Cgil ha già bocciato la proposta: “È un grosso abbaglio. Chi ha un lavoro povero o precario non avrà mai le disponibilità finanziarie per fare versamenti aggiuntivi per un fondo integrativo”.

