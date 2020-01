Pensioni, spunta la quota 102: cos’è e cosa prevede



Alla fine del 2021 scadrà la sperimentazione della quota 100, con il rischio di creare uno scalone (fino a cinque anni) per chi punta alla pensione anticipata. L’ipotesi in questo momento allo studio è quella della quota 102, che prevede il ritiro dal lavoro per chi ha almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Vediamo come potrebbe funzionare.

