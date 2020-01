Perù, collisione con un asino: esplode autocisterna di gas: 14 morti, tra le vittime 5 bambini



Tragico incidente giovedì scorso in un sobborgo di Lima, in Perù. Almeno quattordici persone sono morte nell’esplosione di una autocisterna che trasportava gas. Tra le vittime ci sono anche cinque bambini. L’ultima che ha perso la vita in ospedale a causa delle gravi ustioni è una donna di 39 anni.

Continua a leggere



Tragico incidente giovedì scorso in un sobborgo di Lima, in Perù. Almeno quattordici persone sono morte nell’esplosione di una autocisterna che trasportava gas. Tra le vittime ci sono anche cinque bambini. L’ultima che ha perso la vita in ospedale a causa delle gravi ustioni è una donna di 39 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere