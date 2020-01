Pesaro, la polizia sul posto dell’incidente: agente scopre il figlio morto a 30 anni nel frontale



Alessio Ronconi, 30 anni di Urbania, è morto sul colpo questo pomeriggio in un incidente stradale in zona San Silvestro. Tra i primi ad accorrere sul luogo dello schianto, il padre del ragazzo, agente della Polstrada. Non sapevo cosa fosse appena accaduto. Si è trovato sotto gli occhi il suo corpo ormai senza vita.

