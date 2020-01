Piacenza, si schianta sulla A21 e viene travolta da un’auto: 22enne muore insieme al cagnolino



Valentina Zaia, 22 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto giovedì sera all’uscita del casello di Caorso lungo l’autostrada A21. La giovane, residente a Piacenza, stava rientrando a casa dopo il lavoro in un locale di Cremona quando per motivi da chiarire ha perso il controllo dell’auto.

Continua a leggere



Valentina Zaia, 22 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto giovedì sera all’uscita del casello di Caorso lungo l’autostrada A21. La giovane, residente a Piacenza, stava rientrando a casa dopo il lavoro in un locale di Cremona quando per motivi da chiarire ha perso il controllo dell’auto.

Continua a leggere

Continua a leggere