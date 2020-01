I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Piero Pelù sposato con Gianna Fratta, ha tre figlie da due donne diverse ed è nonno



Il cantante in gara tra Big di Sanremo per la prima volta in 40 anni di carriera ha una numerosa famiglia allargata. Dalle due ex compagne Rosella e Antonella ha avuto tre figlie: Greta, Linda e Zoe, la prima delle quali l’ha reso nonno di Rocco. L’unica donna che lo ha convinto a mettere la fede al dito è stata la pianista e direttrice d’orchestra Gianna Fratta.

