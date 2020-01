Polvere di talco e tumore alle ovaie, nuovo studio Usa non conferma legami



Non vi è nessun legame tra la polvere di talco e il tumore alle ovaie. Lo dice il più ampio studio in materia, condotto dal governo degli Stati Uniti e pubblicato sulla celebre rivista scientifica Journal of American Medical Association (JAMA), che ha esaminato i dati relativi a oltre 250.000 donne.

Continua a leggere



Non vi è nessun legame tra la polvere di talco e il tumore alle ovaie. Lo dice il più ampio studio in materia, condotto dal governo degli Stati Uniti e pubblicato sulla celebre rivista scientifica Journal of American Medical Association (JAMA), che ha esaminato i dati relativi a oltre 250.000 donne.

Continua a leggere

Continua a leggere