“Posso scattarvi una foto?”, ma era Meghan Markle: sorpresa per due turisti



Curioso evento quello raccontato da Iliya Pavlovic e Asymina Kantorowicz, coppia in visita al Parco Regionale dell’isola di Vancouver, in Canada, che nell’intento di scattarsi un selfie è stata avvicinata da Meghan Markle, lì in visita con Harry. La duchessa del Sussex si è proposta come fotografa e, dopo lo scatto, ha augurato loro buon anno.

