Pozzo d’Adda, bambina sviene nella vasca mentre fa il bagno: soccorsa, è gravissima



Lotta tra la vita e la morte la bambina di 6 anni soccorsa dopo un malore che l’ha colta mentre era nella vasca da bagno: la piccola residente a Pozzo d’Adda in provincia di Milano è stata trovata dalla madre priva di sensi e per questo trasportata in ospedale al Papa Giovanni XXIII dove si trova ora in condizioni critiche.

