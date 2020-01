Precipita da una scogliera mentre è in vacanza in Portogallo: Roberto muore a 52 anni



Giallo in Portogallo dove un italiano di 52 anni, Roberto Principi, è morto dopo essere precipitato da una scogliera nella zona di Santo Isidoro, a circa 50 chilometri da Lisbona, dove si trovava in vacanza. L’uomo, originario di Como, sarebbe dovuto rientrare a casa il giorno di Capodanno. Indagini in corso da parte delle autorità locali per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

Continua a leggere



Giallo in Portogallo dove un italiano di 52 anni, Roberto Principi, è morto dopo essere precipitato da una scogliera nella zona di Santo Isidoro, a circa 50 chilometri da Lisbona, dove si trovava in vacanza. L’uomo, originario di Como, sarebbe dovuto rientrare a casa il giorno di Capodanno. Indagini in corso da parte delle autorità locali per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

Continua a leggere

Continua a leggere