Prete allievo della deportata scrive sulla porta della chiesa: “Qui abita un ebreo, Gesù”



Don Ruggero Marini, ex allievo di Lidia Rolfi, deportata a Ravensbruck, ha affisso sulla porta della chiesa di San Giacomo a La Loggia, in provincia di Torino, un cartello con la scritta: “Qui abita un ebreo: Gesù”. Una risposta agli atti di antisemitismo sempre più frequenti in Italia.

