Previsioni meteo 15 gennaio: ancora sole e temperature superiori alla media



Prosegue la fase di bel tempo che sta investendo tutta l’Italia: fino a giovedì le condizioni meteo saranno nel complesso stabili a causa dell’insistenza dell’alta pressione; piccola eccezione al tempo soleggiato sulle regioni settentrionali, e in particolare in pianura e lungo le coste, dove il cielo si presenterà piuttosto grigio per nebbie e nubi basse.

Continua a leggere



Prosegue la fase di bel tempo che sta investendo tutta l’Italia: fino a giovedì le condizioni meteo saranno nel complesso stabili a causa dell’insistenza dell’alta pressione; piccola eccezione al tempo soleggiato sulle regioni settentrionali, e in particolare in pianura e lungo le coste, dove il cielo si presenterà piuttosto grigio per nebbie e nubi basse.

Continua a leggere

Continua a leggere