Provaglio d’Iseo, schianto tra un’auto e un camion: gravissima una donna di 46 anni



È giunta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni la donna di 44 anni rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada 510 Sebina: la sua auto si è scontrata con un camion in un violento schianto. Meno gravi le condizioni dell’autista del mezzo pesante soccorso in codice verde.

Continua a leggere



È giunta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni la donna di 44 anni rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada 510 Sebina: la sua auto si è scontrata con un camion in un violento schianto. Meno gravi le condizioni dell’autista del mezzo pesante soccorso in codice verde.

Continua a leggere

Continua a leggere