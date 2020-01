Ravenna, finisce con la minicar nel canale: muore ragazzo di 17 anni



Lorenzo Forte, un ragazzo di 17 anni, è stato trovato senza vita nell’abitacolo della sua minicar finita nel canale a bordo strada. Non è stato ancora chiarito se il decesso sia avvenuto per annegamento, a causa della violenza dell’impatto o per un malore improvviso mentre il giovane era al volante.

