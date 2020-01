Record Atalanta, mai così tanti gol in Serie A da 60 anni e Ilicic re delle triplette



Da 60 anni a questa parte non si registravano 57 reti in 21 gare da parte di un club (l’ultimo fu la Juve di Charles, Sivori e Boniperti). Ilicic si conferma re delle triplette in Italia: dal 2018 ad oggi meglio di lui solo Aguero e Messi. E il suo gol da centrocampo è il secondo più distante di sempre: 44.8 metri dalla porta.

Continua a leggere



Da 60 anni a questa parte non si registravano 57 reti in 21 gare da parte di un club (l’ultimo fu la Juve di Charles, Sivori e Boniperti). Ilicic si conferma re delle triplette in Italia: dal 2018 ad oggi meglio di lui solo Aguero e Messi. E il suo gol da centrocampo è il secondo più distante di sempre: 44.8 metri dalla porta.

Continua a leggere

Continua a leggere