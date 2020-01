Reddito di cittadinanza, per il mercato del lavoro è un flop



I dati elaborati dal Sole 24 Ore sul mercato del lavoro e sui contratti a termine evidenziano non solo le difficoltà emerse in seguito al decreto dignità, ma anche il flop del reddito di cittadinanza. Solo il 3,6% dei beneficiari occupabili ha trovato un impiego e, probabilmente per buona parte, non per merito delle politiche attive previste dalla misura.

