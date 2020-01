Regali a C’è posta per te, lo spoiler di Mara Venier: “La crociera la paga Maria De Filippi”



Mara Venier, ospite di Maria De Filippi nella puntata di C’è posta per te del 18 gennaio, ha svelato che a pagare la crociera regalata ai genitori di Giada, morta a 22 anni in un incidente automobilistico, sarebbe stata la produzione del programma. Uno spoiler che si riferisce al caso specifico e che riesce ad appagare, almeno in parte, la curiosità degli spettatori a proposito dei regali consegnati dagli ospiti ai protagonisti del people show.

