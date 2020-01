Reggiana e Sudtirol si fermano al 24′ per ricordare Kobe Bryant



Serata dalle emozioni forti al Mapei Stadium, nel corso della sfida valida per il campionato di Serie C tra Reggiana e Sudtirol. Le due squadre hanno deciso di fermarsi al minuto 24 per rendere omaggio a Kobe Bryant, il leggendario campione di basket morto ieri in un tragico incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna. Cori dei tifosi, e striscioni per l’indimenticabile stella americana, che ha mosso i primi passi della sua carriera proprio a Reggio Emilia, città che gli dedicherà una piazza.

