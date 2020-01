Reggio Calabria, dramma sulla statale 106: pedone travolto e ucciso mentre attraversa la strada



Il dramma si è consumato lungo la strada statale 106 Jonica, nel territorio del comune di Bova Marina, nella città metropolitana di Reggio Calabria. L’auto guidata da una donna ha investito in pieno l’uomo sbalzandolo diversi metri in avanti sull’asfalto. Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

