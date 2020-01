Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant una piazza: “Era uno di noi”



Reggio Emilia intitolerà una piazza a Kobe Bryant, il leggendario campione di basket deceduto insieme alla figlia Gianna Maria in un tragico incidente in elicottero. È stato il sindaco della città, Luca Vecchi, ad annunciare il tutto in un comunicato divulgato anche attraverso la sua pagina Facebook: “Era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Reggio era entrata per sempre in lui”.

