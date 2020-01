Regionali Emilia-Romagna, Borgonzoni lancia sondaggio e i suoi fan preferiscono Bonaccini a lei



La candidata della Lega alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, ha lanciato un sondaggio sulla sua pagina Facebook in cui si contrapponeva al candidato del Pd, Stefano Bonaccini. A sorpresa, però, a vincere nettamente la sfida social – presumibilmente grazie al voto di tanti esterni che non sono follower di Borgonzoni – è proprio Bonaccini e anche con un margine molto ampio.

