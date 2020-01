Regionali Emilia-Romagna, Salvini viola (ancora una volta) il silenzio elettorale



Il leader della Lega, Matteo Salvini, anche in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria viola il silenzio elettorale sui social network. Un’abitudine che si è ripetuta in tutte le ultime tornate elettorali per il leader della Lega, che approfitta di una sorta di vuoto legislativo per quanto riguarda la propaganda sui social network.

