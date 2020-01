Regno Unito, impresa offre 60 euro l’ora per fare le pulizie, ma bisogna lavorare nudi



Un’impresa di pulizie nel Regno Unito, la Naked Cleaning Company, cerca personale, promettendo ben 60 euro l’ora. Ma per essere assunti, occorre non solo essere di bell’aspetto, ma bisogna lavorare completamente nudi. L’azienda però precisa: “Siamo un’impresa di pulizie, non di sesso a pagamento”. L’annuncio ha scatenato polemiche.

