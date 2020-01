Rey Manaj al Barcellona B, per l’ex Inter clausola rescissoria da 50 milioni



Una “vecchia” conoscenza del calcio italiano si trasferisce ufficialmente al Barcellona. Rey Manaj, ex gioiellino albanese dell’Inter è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra B dei catalani. Il club blaugrana ha ufficializzato il suo acquisto dall’Albacete, in un’operazione da 700mila euro più 2 milioni di bonus con tanto di clausola da 50 milioni di euro. Una svolta a sorpresa per la carriera di un ragazzo che in Italia ha vestito le casacche di Piacenza, Cremonese, Samp (nelle Giovanili) e di Pescara e Pisa.

