Rischio listeria, ritirato formaggio Puzzone di Moena: “Non mangiatelo o restituitelo”



Il Ministero della Salute ha deciso il richiamo di alcuni lotti di formaggio Puzzone di Moena realizzato nello stabilimento della Trentin Spa a Verona. Il provvedimento è collegato al ritiro dello stesso formaggio, pubblicato in precedenza dalla catena di discount Aldi. “Si raccomanda di non consumare il formaggio con i lotti e le scadenze segnalati e di restituirlo in tutti i punti vendita Maxi Di”.

