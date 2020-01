Rissa fuori l’Uci Cinema Casoria, il video: branco di ragazze accerchia e picchia coetanea



Gruppo di ragazzine picchia con ferocia una coetanea: il fatto è avvenuto in un parco commerciale a Casoria, alle porte di Napoli. Il consigliere dei Verdi Borrelli: “Un agguato in piena regola. E pensare che a metterla in pratica siano adolescenti fa venire i brividi. Ora intervengano le forze dell’ordine”.

