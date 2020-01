Ritrovata Alessia, la 17enne scomparsa da Sospirolo: sta bene e ha riabbracciato la mamma



Lieto fine per la vicenda della 17enne scomparsa da Sospirolo domenica scorsa. Alessia B. è arrivata in Questura a Belluno, dove ha potuto riabbracciare la madre. Le sue condizioni di salute sono buone. L’adolescente aveva fatto perdere le sue tracce quattro giorni fa quando, nell’ultima telefonata ai genitori, aveva detto: “Sono da un’amica, non ci sono treni per tornare. Dormo qui”.

Continua a leggere



Lieto fine per la vicenda della 17enne scomparsa da Sospirolo domenica scorsa. Alessia B. è arrivata in Questura a Belluno, dove ha potuto riabbracciare la madre. Le sue condizioni di salute sono buone. L’adolescente aveva fatto perdere le sue tracce quattro giorni fa quando, nell’ultima telefonata ai genitori, aveva detto: “Sono da un’amica, non ci sono treni per tornare. Dormo qui”.

Continua a leggere

Continua a leggere