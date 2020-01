Rivede il nonno morto grazie a Google Maps: succede anche in Italia



Il racconto della giovane statunitense che qualche giorno fa ha rivisto il nonno scomparso anni prima ritrovandolo per caso su Street View ha ispirato parecchie altre persone in tutto il mondo. In Italia è successo in Salento, dove una giovane ha ritrovato intatto il ricordo del nonno scomparso 7 anni fa nella cartografia digitale del servizio.

