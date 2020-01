Roma, colpo di mercato: arriva Carles Perez dal Barcellona



La Roma è pronta a piazzare un grande colpo di mercato. Il club giallorosso sta per chiudere la trattativa con il Barcellona per Carles Perez, attaccante classe 1998. La Roma cercava un giocatore offensivo dopo l’infortunio occorso a Zaniolo. Sfumato Politano i giallorossi hanno puntato Carles Perez, in gol contro l’Inter in Champions.

