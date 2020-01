Roma, consultorio via Silveri riapre ma in forma ridotta: “Così non è possibile garantire servizio”



Quella che doveva essere una giornata di festa per la riapertura del consultorio di via Silveri 8, si è trasformata in insoddisfazione quando si è scoperto che degli otto locali un tempo adibiti al servizio, adesso ne sono attivi solo tre. “In questo modo non ci è possibile lavorare”, denunciano le operatrici.

Continua a leggere



Quella che doveva essere una giornata di festa per la riapertura del consultorio di via Silveri 8, si è trasformata in insoddisfazione quando si è scoperto che degli otto locali un tempo adibiti al servizio, adesso ne sono attivi solo tre. “In questo modo non ci è possibile lavorare”, denunciano le operatrici.

Continua a leggere

Continua a leggere