I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, licenziato l’autista aggredito su un bus Roma Tpl rimasto quasi cieco da un occhio



Autotrasporti Troiani ha comunicato di aver avviato le procedure di licenziamento per l’autista aggredito due anni fa a bordo di un bus a Rocca Cencia, rimasto quasi cieco da un occhio e risultato non idoneo alla guida a seguito di visite mediche. L’azienda non lo ricollocherà ad altra mansione.

Continua a leggere



Autotrasporti Troiani ha comunicato di aver avviato le procedure di licenziamento per l’autista aggredito due anni fa a bordo di un bus a Rocca Cencia, rimasto quasi cieco da un occhio e risultato non idoneo alla guida a seguito di visite mediche. L’azienda non lo ricollocherà ad altra mansione.

Continua a leggere

Continua a leggere