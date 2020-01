Roma, quantità senza qualità: 600 passaggi e 3 tiri in porta su 22. La Lazio ringrazia



Finisce 1-1 il derby di Roma, come all’andata. Giallorossi stavolta padroni del campo ma decisamente imprecisi. Effettuano il doppio dei passaggi, ma non concretizzano. Buona prova di Santon e dei centrocampisti offensivi. La Lazio difende bassa, Lulic soffre Under, Luis Alberto non si accende. Ma in verticale fa paura. Due errori dei portieri decidono la sfida.

