Roma, stop motori Diesel nella Fascia Verde: smog e polveri sottili alle stelle



Il Campidoglio ha emanato un’ordinanza in cui ha decretato lo stop ai motori Diesel a Roma per la giornata di martedì 14 gennaio. Il blocco del traffico riguarderà la Fascia Verde, dove i veicoli inquinanti non potranno entrare: dall’inizio del 2020, infatti, i livelli di smog sono alle stelle.

