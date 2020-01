Roma, tenta di arrampicarsi sulla Fontana di Trevi: voleva emulare la scena di un film



Multa e Daspo per un ventenne che ha tentato di arrampicarsi sulla Fontana di Trevi a Roma, per emulare la scena di un film. A fermarlo nel suo in tento i vigili urbani, che lo hanno bloccato. Il ragazzo non aveva con sé i documenti ed è stato segnalato per verificare la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

