Roma, ufficiale la cessione di Alessandro Florenzi al Valencia



Il Valencia e la Roma hanno annunciato ufficialmente il trasferimento di Alessandro Florenzi. Il calciatore, che ieri era volato in Spagna, passa in prestito al club iberico. Con la maglia del “pipistrello” oltre al campionato affronterà anche i quarti di finale di Coppa del Re e gli ottavi di finale di Champions. Ironia della sorte, sfiderà l’Atalanta che fino a qualche giorno fa era una diretta rivale per la conquista del quarto posto.

