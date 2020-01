Romantico San Valentino per un relax slow

Per le coppie che vogliono dedicarsi una festa degli Innamorati dolce e

coccolosa lontano dallo stress della città, le Terme Stufe di Nerone vicino

Napoli rappresentano il luogo ideale per trascorrere una giornata o una

serata speciale.

Cosa c’è di più romantico di un bagno sotto le stelle nella piscina termale

esterna?

Immaginate di staccare dal lavoro e di lasciare il caos cittadino e di

dirigervi verso uno dei luoghi più bello dei Campi Flegrei, le Terme Stufe

di Nerone, le uniche terme ancora attive con una struttura tutta naturale

scavate nel tufo, l’acqua termale salso-bromo-iodica è un toccasana non

sono per il corpo ma anche per lo spirito. La pelle vi risulterà levigata,

idratata e il bromo aiuterà a distendere e rilassare il vostro umore.

Come festeggiare il San Valentino alle Terme? Con uno dei pacchetti

speciali: Dolcezza&Bollicine e Gusto&Relax a seconda della pausa che

volete prendervi.

Dolcezza&Bollicine comprende oltre agli ingressi alle Terme per godersi

tutti i servizi, anche una degustazione di dolcini appositamente creati per

l’occasione accompagnati da uno special drink leggermente alcolico.

Gusto&Relax è una cena leggera prevede alcune portate con menù a base

di carne. Una degustazione salata in linea col benessere.

Massima attenzione agli ingredienti utilizzati, tutti provengono da

un’attenta ricerca e selezione di coltivatori e produttori, soprattutto

campani, che rispettano i principi della stagionalità e della sostenibilità.

Aziende che lavorano nel rispetto dell’ambiente e del prodotto, che molto

spesso proviene filiere bio.

Sono piccole realtà del territorio, alcune afferenti a Slow Food Campi

Flegrei e Campania, che hanno il duro compito di tramandare non solo

tradizioni ma soprattutto una cultura più sostenibile e a dimensione

d’uomo.

Le due proposte, Dolce e Salata, sono disponibili da venerdì 14 febbraio a

domenica 16 febbraio. I pacchetti tutto compreso partono da 80 euro a

coppia.

Per un San Valentino diverso, slow&relax scegli una location all’altezza dei

tuoi desideri.