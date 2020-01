Romeo è Giulietta alla Scala di Milano, è il trionfo di Vittorio Grigolo



Debutta con successo il “Roméo et Juliette” di Gounod al Teatro alla Scala di Milano, con un cast straordinario, da Diana Damrau a Vittorio Grigolo. Quest’ultimo, vera e propria star della lirica (e non solo) internazionale ha commosso gli spettatori, che a fine rappresentazione ha chiesto diversi bis agli attori in scena.

