Ryanair aumenta (ancora) i prezzi sul bagaglio a mano



Per portare a bordo di un volo Ryanair il proprio trolley si dovrà pagare fino al 16,7% in più di quanto si faceva fino a qualche settimana fa. La compagnia low cost irlandese ha infatti deciso di aumentare (di nuovo) la tariffa per portare in cabina il proprio bagaglio a mano. Che si traduce in un 133% in più rispetto al novembre 2018, quando Ryanair decise che il bagaglio a mano non fosse più gratuito, incorrendo anche in una pesante sanzione dell’Antitrust.

