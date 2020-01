Salvini citofona a famiglia tunisina, Morra: “Ricorda i momenti più bui dello squadrismo fascista”



Duro attacco di Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia a Matteo Salvini, per il suo blitz al citofono di una famiglia tunisina accusata di spaccio: “Questo modo di far politica usando i metodi della comunicazione sensazionalistica offende il lavoro delle forze dell’ordine (costrette ad esser lì presenti) e della magistratura. Non si può accettare che per una campagna elettorale si distruggano i principi fondamentali del vivere associato. L’Italia ha conosciuto periodi non felici in cui il furore xenofobo e razzista ha fatto danni enormi. Non ci si riprovi”.

Continua a leggere



Duro attacco di Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia a Matteo Salvini, per il suo blitz al citofono di una famiglia tunisina accusata di spaccio: “Questo modo di far politica usando i metodi della comunicazione sensazionalistica offende il lavoro delle forze dell’ordine (costrette ad esser lì presenti) e della magistratura. Non si può accettare che per una campagna elettorale si distruggano i principi fondamentali del vivere associato. L’Italia ha conosciuto periodi non felici in cui il furore xenofobo e razzista ha fatto danni enormi. Non ci si riprovi”.

Continua a leggere

Continua a leggere