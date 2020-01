Salvini-Gregoretti, il voto rimane il 20 gennaio. Ma Pd e M5s puntano ancora al rinvio



Il voto della giunta del Senato che dovrà decidere se mandare a processo per sequestro di persona l’ex ministro Salvini rimane per ora fissato per lunedì 20 gennaio. Ma la capigruppo di palazzo Madama può ancora rinviare l’appuntamento a dopo le elezioni in Emilia. Intanto, Gasparri continua a litigare con i partiti di maggioranza.

