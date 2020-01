Salvo Veneziano fa orrore come quegli orchi che le ragazze sperano di non incontrare mai per strada



Salvo Veneziano ha fatto orrore proprio come quegli orchi che le ragazze sperano di non incontrare mai per strada. Escludere lo storico concorrente della prima edizione dalla casa del Grande Fratello Vip non basta perché uno come lui, la televisione non la dovrebbe vedere più neanche davanti al divano di casa sua.

