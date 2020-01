Salvo Veneziano torna al GfVip 2020 e chiede scusa: “Volevo fare un complimento colorito”



Dopo le offese sessiste a Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, Salvo Veneziano torna per chiedere scusa e poi va via: “Volevo fare un complimento colorito alla ragazza”, ha detto, “era ironia”. Ma i Vip della casa non comprendono: “Si è ostinato a parlare di ironia, non ha capito nulla di quello che è successo”.

