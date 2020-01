Samantha de Grenet a Vieni da me: “Ho lottato contro una malattia, mi sono operata ma ora sto bene”



Ospite di Caterina Balivo, l’ex modella si lascia andare tra la commozione ad uno sfogo personale su un tema molto delicato. Samatha racconta di aver sofferto per un anno e mezzo a causa di una malattia e essersi operata. Ora il peggio è passato anche se c’è ancora tanto da fare. La showgirl dice di non averne mai parlato in pubblico per paura delle accuse: “La gente prima di parlare dovrebbe collegarsi con il cervello”.

Continua a leggere



Ospite di Caterina Balivo, l’ex modella si lascia andare tra la commozione ad uno sfogo personale su un tema molto delicato. Samatha racconta di aver sofferto per un anno e mezzo a causa di una malattia e essersi operata. Ora il peggio è passato anche se c’è ancora tanto da fare. La showgirl dice di non averne mai parlato in pubblico per paura delle accuse: “La gente prima di parlare dovrebbe collegarsi con il cervello”.

Continua a leggere

Continua a leggere